Сезон весенних привозов в стенах особняка завершится очень громко… Официальный диджей Toxis, музыкальный продюсер из Москвы, успел отыграть сеты по всей стране, на многих столичных вечеринках, в известных барах. Встречаем и не скупимся на аплодисменты — Nick VSN. 22.05 он устроит настоящую феерию хип-хопа и качественной электронщины. Если завершать сезон, то завершать его по звёздному.