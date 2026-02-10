Официальный диджей TOXIS, музыкальный продюсер из Москвы, который уже успел отыграть сеты по всей стране, на многих столичных вечеринках, в известных барах. Настало время и для Санкт-Петербурга. Это будет феерия хип-хопа и качественной электронщины.