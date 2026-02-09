Ничего святого: документальный стендап
улица Некрасова, 3-5
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли
Необычное
Про событие
Документальный стендап от автора автобиографического спектакля-номинанта «Золотая маска» — «Лес. Ангелина». Говорят, стендапы в этом (и любом другом) городе умеет делать только Ангелина. Потому что её рассказ исходит не из сценария, а от сердца, из самого детства, которое оставило в душе много болезненных и щемящих воспоминаний, из юности, в которой она совершала ошибки, но и они тоже отчасти её формировали. Именно прошлое создало Ангелину — храбрую и сильную бунтарку, которая не боится мечтать и относится с иронией как к себе, так и к миру.
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