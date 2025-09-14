Творческий вечер Ангелины Засенцевой в жанре «документальный стендап». «Я долго писала пьесу, которая назвалась «Ничего святого». А потом увидела книжку с таким названием. Это автофикшн про парня-подростка и его отношения с отчимом. К темам из пьесы я остыла, а к названию — нет. У меня, как и у этого парня, есть путь, воспоминания о котором кажутся полным мраком. Но это уже было. Если все мрак — так что же теперь? Что теперь? Ложиться и умирать? Не умрешь, потому что есть кафе, долги, бесплатный вай-фай. У меня есть цель, цель одна, она очень простая. Абсолютно банальная цель — быть счастливой. Хочу быть счастливой не завтра, не в отпуске, не после того, как достигну всех своих недосягаемых целей, а здесь и сейчас. Сейчас. Сегодня. Хочу быть счастливой хотя бы час, пока идет этот стендап». Автор и исполнитель Ангелина Засенцева.