Аутентичная коммуникация — техника общения, в которой у человека открывается возможность понять своё истинное отношение к тем или иным ситуациям, действовать без поверхностных игр и фальши, оставаясь максимально честным с собой и другими. Что тебя ждёт: • 99 карточек с вопросами для честного и бережного общения • пространство, свободное от стигмы и предубеждений • принятие и понимание • возможность узнать себя с новой стороны • искренние дискуссии • новые знакомства + разбор твоих личных ситуаций по смежным темам Ведущая: Мишель Сметанкина