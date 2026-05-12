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Незнакомые х Аутентичная коммуникация

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Аутентичная коммуникация — техника общения, в которой у человека открывается возможность понять своё истинное отношение к тем или иным ситуациям, действовать без поверхностных игр и фальши, оставаясь максимально честным с собой и другими. Что тебя ждёт: • 99 карточек с вопросами для честного и бережного общения • пространство, свободное от стигмы и предубеждений • принятие и понимание • возможность узнать себя с новой стороны • искренние дискуссии • новые знакомства + разбор твоих личных ситуаций по смежным темам Ведущая: Мишель Сметанкина

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