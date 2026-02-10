ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Нейропанк

Roof Place
Кожевенная линия, 30

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

На дне Финского залива, в аномальной зоне у дамбы у острова Котлин, глубоководные станции зафиксировали неестественные резонансы. Сканеры сонаров показывают контуры гигантских механических объектов, покоящихся в глубине залива. На панорамной крыше эти машины поднимутся из глубины и активируют свои низкочастотные модули, передавая сигнал прямо на танцполы и превращая его в источник драм-н-бейс частоты. 3 танцпола. Более 20 нейротитанов. Масштабная постановка, Финский залив и драм-н-бейс до самого рассвета.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста