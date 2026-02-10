На дне Финского залива, в аномальной зоне у дамбы у острова Котлин, глубоководные станции зафиксировали неестественные резонансы. Сканеры сонаров показывают контуры гигантских механических объектов, покоящихся в глубине залива. На панорамной крыше эти машины поднимутся из глубины и активируют свои низкочастотные модули, передавая сигнал прямо на танцполы и превращая его в источник драм-н-бейс частоты. 3 танцпола. Более 20 нейротитанов. Масштабная постановка, Финский залив и драм-н-бейс до самого рассвета.