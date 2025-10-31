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Newlightchild + Halloween

Sound
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

от 1299₽ до 2599₽
Возраст 16+
Стендап
Концерты
Вечеринки

Про событие

Newlightchild, исполнитель, сочетающий хип-хоп, трэп и электронику. Ты услышишь такие треки как: AGENT-PROVOCATEUR, СЕЙЧАС, NEON и многие другие.

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