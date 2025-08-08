Хочется чего-то нового? Организаторы тоже так подумали. Поэтому собрали артистов, готовых раскачать тебя впервые на сцене VNVNC! Десятки имен, готовых разорвать твою пятницу и субботу. Резиденты? Будут. Новые лица? О да! И все это – под соусом фирменного вайба VNVNC. Готов? Будет громко. Очень. FC/DC С собой оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет) *билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC