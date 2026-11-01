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  1. Санкт-Петербург
  2. События

невыразимое

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 590₽ до 1400₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал одиночество — тревожное, давящее, обволакивающее чувство оторванности от окружающего мира. Сегодня, в эпоху гиперкоммуникации, это переживание, столь же древнее, как само человечество, принимает новые формы и парадоксальным образом становится как никогда актуальным. Выставка в «Третьем месте» объединяет работы 35 современных российских художников, фиксирующих сложную примету времени и предлагающих разные её интерпретации. Одиночество здесь выступает не только глубоко личным переживанием, но и сложным социокультурным феноменом. Этот проект — попытка художественного осмысления одной из самых животрепещущих тем современности: глобальной и персонализированной одновременно. Выставка рассматривает одиночество как сложный симптом эпохи, обусловленный целым рядом факторов, и исследует этот ландшафт через художественную оптику, фиксирующую его проявления. Искусство становится способом говорить на тему, табуированную в обществе культа индивидуализма и личного успеха, — и попыткой откровенного диалога с самим собой. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 20:00

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