Квартирник по записным книжкам С. Довлатова, режиссер — Семён Серзин. Это не обычный спектакль, ведь он поставлен по книге, которой нет. Зато есть то ли реальные, то ли реалистичные случаи и сюжеты из биографии Довлатова: ленинградские, таллинские, нью-йоркские. Здесь граница между артистами и зрителями, как в любом квартирнике, размывается и ты с головой окунёшься в довлатовский мир: абсурдный и ироничный, где про невозможность творческой свободы говорят с улыбкой и грустью: «Рукопись возвращаем! Ждем твоих новых работ!»