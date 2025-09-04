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Невидимая книга

Невидимый театр
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Квартирник по записным книжкам С. Довлатова, режиссер — Семён Серзин. Это не обычный спектакль, ведь он поставлен по книге, которой нет. Зато есть то ли реальные, то ли реалистичные случаи и сюжеты из биографии Довлатова: ленинградские, таллинские, нью-йоркские. Здесь граница между артистами и зрителями, как в любом квартирнике, размывается и ты с головой окунёшься в довлатовский мир: абсурдный и ироничный, где про невозможность творческой свободы говорят с улыбкой и грустью: «Рукопись возвращаем! Ждем твоих новых работ!»

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