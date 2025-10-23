Выбор редакции
Невидаль
Транспортный Переулок 10А
Начало:
Завершение:
от 1780₽ до 3470₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Невидаль, SharOn, Argemonia и Kyle Burchuk совсем скоро устроят в твоём городе русский народный рейв и заодно — презентацию долгожданного ЕР «Янкылма».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи