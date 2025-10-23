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Невидаль

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

от 1780₽ до 3470₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Невидаль, SharOn, Argemonia и Kyle Burchuk совсем скоро устроят в твоём городе русский народный рейв и заодно — презентацию долгожданного ЕР «Янкылма».

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