Невеста Франкенштейна (1935)
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 640₽ до 760₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Классика Universal Horror, в которой доктор Франкенштейн, спасаясь от собственного творения, создаёт ему пару. О фильме: Отвергнутый всеми монстр ищет себе пару. Доктор Франкенштейн приходит на помощь и создаёт заветную подругу.
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