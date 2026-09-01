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  1. Санкт-Петербург
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Неваляшка-свеча

My Hygge Place
Английский проспект, д. 24

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Помнишь ту самую игрушку? Её не разбить, не потерять. Она всегда возвращается — мягко, без обид. На мастер-классе ты будешь выбирать не «стиль» и не «концепцию». Ты выберешь настроение. Розовый, как зефир? Жёлтый, как солнечный зайчик на стене? Голубой, как небо в выходной день? Или тёплый охристый — цвет старого дерева и вечернего света? Здесь нет неправильно. Здесь вообще ничего сложного. Просто ты и фигурка, которая ждёт, чтобы стать цветной. Что входит в этот мастер-класс: — Уютная студия, мягкий свет, живые цветы и свечи, чай и угощения — Белая гипсовая фигурка (её приятно держать в руках) — Краски тёплых оттенков — и любые другие, какие захочешь — Кисти, блёстки, чуточку терпения и много разрешения на ошибки — Зальёшь свечу с особенным ароматом — Покроешь лаком, чтобы красота осталась надолго Результат: одна расписанная трендовая неваляшка-свеча, которая никогда не падает духом и теперь знает твой цвет. Продолжительность: 2,5часа

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