Персональная выставка Максима Лунского «Неустойчивое присутствие». Проект объединяет живопись и керамическую скульптуру, через которые художник исследует хрупкость человеческого существования, изменчивую работу памяти и ощущение реальности, постепенно утрачивающей устойчивость. Персонажи Лунского словно не успевают окончательно обрести форму или уже начинают её терять: лица размываются, тела лишаются опоры, а помехи и искажения напоминают повреждённую видеозапись. Это не портреты конкретных людей, а следы человеческого присутствия, зафиксированные в момент движения, падения или растворения. И даже в этой неустойчивости они продолжают чувствовать, двигаться и занимать своё место в мире. Режим работы: Пн — выходной Вт-Чт — по запросу Пт-Вс — 13:00 - 20:00