ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Неустойчивое присутствие

Галерея MAISON25, Галерная улица, 25

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Максима Лунского «Неустойчивое присутствие». Проект объединяет живопись и керамическую скульптуру, через которые художник исследует хрупкость человеческого существования, изменчивую работу памяти и ощущение реальности, постепенно утрачивающей устойчивость. Персонажи Лунского словно не успевают окончательно обрести форму или уже начинают её терять: лица размываются, тела лишаются опоры, а помехи и искажения напоминают повреждённую видеозапись. Это не портреты конкретных людей, а следы человеческого присутствия, зафиксированные в момент движения, падения или растворения. И даже в этой неустойчивости они продолжают чувствовать, двигаться и занимать своё место в мире. Режим работы: Пн — выходной Вт-Чт — по запросу Пт-Вс — 13:00 - 20:00

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Траектории интервалов
Траектории интервалов
до

от 900₽

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
до

Бесплатно

Арт-стена
Арт-стена
до

250₽

Где цветы
Выбор редакции
Где цветы
до

от 400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи