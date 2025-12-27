Neuropunk Festival
Пироговская набережная, 5/2
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Завершение:
от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Главный отечественный Drum & Bass фестиваль завершает год новой постановкой. На сцене — резиденты Neuropunk podcast и эксклюзивная постановка, созданная специально для этого фестиваля. В лайнапе: GYDRA / MIZO / PSYNCHRO / SAINT RIDER / KROT / PUNCHMAN / DARK SOUL
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