Главный отечественный Drum & Bass фестиваль завершает год новой постановкой. На сцене — резиденты Neuropunk podcast и эксклюзивная постановка, созданная специально для этого фестиваля. В лайнапе: GYDRA / MIZO / PSYNCHRO / SAINT RIDER / KROT / PUNCHMAN / DARK SOUL