Первый персональный проект художницы Ани Герасимовой, которая создаёт кинетические инсталляции и объекты из найденных материалов, превращая их в образы псевдоархеологических экспедиций. Термин «Неуместные артефакты» обозначает исторические находки, происхождение которых невозможно сходу объяснить с точки зрения принятой научным сообществом хронологии эволюции. Он популярен среди приверженцев конспирологических теорий, которые упрощают науку до сговора учёных, создающих нарратив о «всеобщем благе», и ставят понятие «истина» в зависимое от положение от культурных, социальных и политических факторов. Зритель погрузится в логово археолога, изучавшего исчезнувшее с Земли племя – предков или потомков – и обнаружившего артефакты, предназначение которых ему предстоит разгадать. Куратор: Вика Межуева Открытие выставки состоится 16 мая в 19:00.