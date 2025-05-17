Неуместные артефакты
ул. Барочная, 6, стр.1 (вход с ул. Б. Зеленина)
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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Необычное
Про событие
Первый персональный проект художницы Ани Герасимовой, которая создаёт кинетические инсталляции и объекты из найденных материалов, превращая их в образы псевдоархеологических экспедиций. Термин «Неуместные артефакты» обозначает исторические находки, происхождение которых невозможно сходу объяснить с точки зрения принятой научным сообществом хронологии эволюции. Он популярен среди приверженцев конспирологических теорий, которые упрощают науку до сговора учёных, создающих нарратив о «всеобщем благе», и ставят понятие «истина» в зависимое от положение от культурных, социальных и политических факторов. Зритель погрузится в логово археолога, изучавшего исчезнувшее с Земли племя – предков или потомков – и обнаружившего артефакты, предназначение которых ему предстоит разгадать. Куратор: Вика Межуева Открытие выставки состоится 16 мая в 19:00.
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