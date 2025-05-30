«Обратная связь» — это сообщество, в котором можно свободно делиться опытом работы и жизни с людьми и заводить дружеские знакомства. А в чем смысл? – снижение социальной тревожности: чтобы дизайнер умел поддержать диалог с врачом (и наоборот); – знакомство с гостем: комики помогают гостям вместе узнать о том, как живут и работают редактор КВН, тренер по речи, работник зоопарка, психолог, организатор и другие; – обратный нетворкинг: где можно обрести не только профессиональные, но и дружеские знакомства, и в следующий раз прийти вдвоем. Возможны шутки, сюр, критика, знакомства и долгосрочные связи (смысл выбираешь сам). За шутки и общение будут отвечать: 1) комик дизайн-стендапа «Заливка» и шоу «Разве это ок?», 3D-визуализатор — Влад Сакович 2) комик дизайн-стендапа «Заливка», знаток типографики и лучший менеджер в коммерческом отделе — Денис Васильев За экспертность будет отвечать Ася Сеничева — пар-мастерица и коуч. Интересные факты про Асю: – 10 лет работала в digital-маркетинге, а потом ушла из найма и сделала свой проект про бани; – парила людей на фестивале Burning Man на Бали; – работает не только с телом, но и с мышлением (коуч ICF); – свободно говорит по-испански, жила в Мадриде, 3 раза ходила Путь Сантьяго; – «морж», обожает холодную воду, может долго сидеть в проруби.