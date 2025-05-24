«Обратная связь» — это сообщество, в котором можно свободно делиться опытом работы и жизни с людьми и заводить дружеские знакомства. А в чём смысл? — гость — как первый мэтч по интересам: все, кто знаком со сферой гостя и те, для кого она звучит непонятно, — смогут найти общее с ним и между собой, задать любые вопросы, познакомиться и поделиться опытом; — снижение социальной тревожности: постарались сделать так, чтобы взаимодействие было легче, а барьер, с которым многие сталкиваются, будет испаряться незаметно; — обратный нетворкинг: где можно обрести не только профессиональные, но и дружеские знакомства, и в следующий раз прийти вдвоём. Возможны шутки, сюр, критика, знакомства и долгосрочные связи (смысл выбираешь сам). За шутки и общение будут отвечать: 1) комик дизайн-стендапа «Заливка» и шоу «Разве это ок?», 3D-визуализатор — Влад Сакович 2) комик дизайн-стендапа «Заливка», знаток типографики и лучший менеджер в коммерческом отделе — Денис Васильев За экспертность будет отвечать Мария Балакан: — 6-ти кратная чемпионка России по бильярду; — 4-х кратная победительница кубка России; — Мастер спорта России; — Участница кубков Мира в Китае по китайской восьмерке. Интересные факты: — левша, но играет в бильярд правой рукой; — 10 лет училась и окончила художественную школу; — выиграла взрослый чемпионат России в 16 лет (последний раз спортсмен из СПб выигрывал чемпионат России тоже 16 лет назад).