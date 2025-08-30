Психологический нетворкинг в формате лёгкой групповой терапии, где под руководством профессионального психолога ты не просто знакомишься, а раскрываешь настоящего себя и узнаёшь, каким тебя видят другие — и почему. Ты думаешь, что «просто не везёт с людьми»? Или тебя будто бы никто не видит по-настоящему? Добро пожаловать в эпоху одиночества. Где каждый контакт — временный, а следующая встреча важнее текущей. Иллюзия общения, близости, выбора. Не углубляться, а искать «дальше, лучше, интереснее». Результат? Чем больше общения — тем меньше связи. И не важно как ты выглядишь со стороны, ведь это «только их мнение». Но что если всё может быть по-другому? Что за формат? Глубокое знакомство вместо поверхностных контактов. В центре встречи — тема первого впечатления. Но не про «как я выгляжу», а про то, зачем тебе важно, чтобы тебя видели именно так. Почему это важно? Сейчас эпоха доступного общения — чаты, дейтинги, массовые встречи. Но вместо близости — растущее одиночество. Потому что люди всё чаще «ищут получше», вместо того чтобы встречаться по-настоящему. А здесь — контакт без иллюзий, масок, без «надо понравиться». Только ты, живой человек — и такие же вокруг тебя. Как проходит встреча? Небольшая мини-группа (4-8 человек) Глубокие вопросы, ведущие к реальному диалогу Психолог направляет, создавая безопасную атмосферу Что даст участие? — Понимание, как и почему ты производишь первое впечатление — Контакт без масок и «лучших версий себя» — Эмпатичную обратную связь — Чувство настоящей встречи — с собой и с другими