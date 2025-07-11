Мероприятие для тех, кто ищет новые знакомства, друзей и возможность просто скоротать вечер не в одиночестве, а в компании комика и, возможно, тебя как главного гостя шоу. Да, у каждого, кто пришел, может выпасть билет подержать микрофон в руках и рассказать о себе со сцены! «Обратная связь» — нетворкинг-шоу с комиками и гостем, где не нужно придумывать: как начать разговор или как лучше себя представить. Всё строится на шутках, искренности и социальных играх. Порядок для тех, кому, ну, прям нужно понять, как и что? Первый этап – это короткое интервью с любым, кто наберется сил выйти и рассказать о себе рядом с ведущим. После, с помощью социальных игр и карточек все участники легко найдут общий язык (комик и модераторы тоже участвуют в нетворкинге). Что это за слово такое – нетворкинг? Простое, легкое знакомство с десятком людей, где каждый делится историями, фактами и вообще чем захочет. (по скрипту все шутки комика — это шутки!) Ведущий — Влад, он же комик, он же модератор, он же – соавтор шоу: — ведёт разговорно-психологическое шоу «Я тоже» — выступает в дизайн-стендапе «Заливка» Возврат билетов возможен не позже, чем за сутки