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Нетворкинг «По душам: 2.0» / 20-40 лет

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1200₽
Возраст 21+

Про событие

Место, где можно ненадолго выдохнуть, отвлечься от забот и провести время в хорошей компании. Тёплые разговоры, лёгкие вопросы, новые знакомства и атмосфера, в которой общение складывается само собой. — интересная тема мероприятия — самый комфортный формат — место для встречи друзей и чего-то большего — активность «Дебаты» для всех участников по выбранной теме — 20+ новых знакомств Здесь держат баланс между мужскими и женскими билетами. Все мероприятия проходят в красивых локациях Питера по заранее придуманной программе. После мероприятия можно продолжить в кафе или за прогулкой.

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