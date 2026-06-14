Место, где можно ненадолго выдохнуть, отвлечься от забот и провести время в хорошей компании. Тёплые разговоры, лёгкие вопросы, новые знакомства и атмосфера, в которой общение складывается само собой. — интересная тема мероприятия — самый комфортный формат — место для встречи друзей и чего-то большего — активность «Дебаты» для всех участников по выбранной теме — 20+ новых знакомств Здесь держат баланс между мужскими и женскими билетами. Все мероприятия проходят в красивых локациях Питера по заранее придуманной программе. После мероприятия можно продолжить в кафе или за прогулкой.