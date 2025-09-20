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Нетворкинг «Ищу друга»

Кофейня Дом Мод (3 этаж), Каменноостровский проспект, 37

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+

Про событие

Бережный нетворкинг для тех, кто ищет близкое общение. Психологический нетворкинг — это лёгкая групповая терапия, где через 20 глубоких вопросов ты сблизишься с незнакомцами и откроешь новые грани своей личности. Что тебя ждёт? В уютной атмосфере под руководством клинического психолога и логотерапевта Надежды все участники будут задавать друг другу вопросы, которые раскроют мечты и ценности всех участников. Это безопасное пространство, где ты сможешь: — Раскрыть себя: поделиться своими сильными и уязвимыми сторонами, оставаясь честными — Слушать других: научиться понимать чужие потребности и выстраивать доверительный диалог — Найти друга: через глубокое взаимодействие с новыми людьми. — Не нужно ничего придумывать — Надежда мягко направит процесс, создавая комфортную и контролируемую беседу Почему стоит прийти? — Лёгкий формат: это не сложная терапия, а душевная встреча для искреннего общения — Глубокие знакомства: вы создадите эмоциональную связь с другими участниками — Формат для каждого: подходит и новичкам, и тем кто давно в терапии, или просто ищет вдохновение в общении — Практика рефлексии и активного слушания: навыки которые всегда пригодятся в дружбе и отношениях Как это работает? В небольшой группе ты будешь задавать и отвечать на вопросы, ведущие к искреннему диалогу. Психолог выстроит доверительную атмосферу и поможет каждому чувствовать себя комфортно. Места ограничены для камерной атмосферы.

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