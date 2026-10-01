День, когда можно совместить полезные знакомства и классную вечеринку. Забудь про скучные визитки: — коммуникативные игры в мрачновато-осенней тематике — мистические сторителлинги и раскрытие талантов — нестрашные, но очень весёлые испытания А ещё: — конкурс костюмов — весёлые командные задания — ужасные угощения и тематические напитки Готовь костюм и настроение — будет жутко весело! Кто ведёт нетипичный нетворкинг? Тома Стулова — ведущая коммуникативных игр и организатор творческих мероприятий.