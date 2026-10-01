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Нетипичный нетворкинг: Хэллоуин

ВСмысле
Гороховая улица, 47

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+

Про событие

День, когда можно совместить полезные знакомства и классную вечеринку. Забудь про скучные визитки: — коммуникативные игры в мрачновато-осенней тематике — мистические сторителлинги и раскрытие талантов — нестрашные, но очень весёлые испытания А ещё: — конкурс костюмов — весёлые командные задания — ужасные угощения и тематические напитки Готовь костюм и настроение — будет жутко весело! Кто ведёт нетипичный нетворкинг? Тома Стулова — ведущая коммуникативных игр и организатор творческих мероприятий.

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