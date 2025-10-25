Несерьёзный разговор
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Развлекательно-импровизационное шоу, в котором комики общаются друг с другом, разгоняют шутки и делятся историями из жизни. Рассадка осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.
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