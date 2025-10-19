Открытый диалог с элементами stand-up’a и групповой психотерапии. Каждый когда-то стоял перед выбором, который так и не был сделан, а, возможно, кто-то стоит сейчас. Несделанный выбор тяготит, фонит, не даёт покоя. Его как-то приходится маскировать, заметать под коврик, объяснять себе, что все ок… Но всё не ок и требует нашего внимания. У каждого из человека название диалога рождает какие-то ассоциации, переживания, слова. И, если тебе есть, что сказать, чем поделиться и хочется услышать других, то данная встреча может помочь тебе. Благодаря твоим и историям других людей, это будет обалденный, важный и нужный диалог. На встрече будет доверительная атмосфера, где ты сможешь открыть, решая свою психологическую проблему. Итак, почему выбор не был сделан, не делается и даётся так тяжело? Что за этим стоит? Какие психологические механизмы/ процессы таким образом поддерживаются, а какие отвергаются? Можно ли что-нибудь предпринять и устранить напряжение из этого проблемного места? На эти вопросы ты будешь искать ответы. P.S. Несделанный выбор — тоже выбор, но об этом при встрече Ведущие: Женя Анисимов — актёр и режиссёр («Сталкеры», «Смерть Тарелкина», «Человек из Подольска», «Намасте», «Полковник», «Пьеса»). Вячеслав Киньшин — психолог, поэт, писатель.