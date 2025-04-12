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Neo medieval: castle core party

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Необычное

Про событие

Ночь неоготического декаданса, магии и музыки, где средневековье встретится с современностью. Переосмысление рыцарских традиций, теперь мечи и доспехи — это орудие моды и красоты, а вечеринка — это мистерия, прославляющая дух свободы. В программе: — DJ-set из 2 частей Neo&Gothic — Таро-зона (donation) — Тату-зона (friendly price) — Игра в бутылочку — Правда или действие — Beer pong — Чайная церемония — Конкурс на лучший образ и лотерея с призами от партнёров FC 18+ (возьми с собой документ). DC: образы, вдохновлённые эстетикой castle core и средневековой модой.

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