Ночь неоготического декаданса, магии и музыки, где средневековье встретится с современностью. Переосмысление рыцарских традиций, теперь мечи и доспехи — это орудие моды и красоты, а вечеринка — это мистерия, прославляющая дух свободы. В программе: — DJ-set из 2 частей Neo&Gothic — Таро-зона (donation) — Тату-зона (friendly price) — Игра в бутылочку — Правда или действие — Beer pong — Чайная церемония — Конкурс на лучший образ и лотерея с призами от партнёров FC 18+ (возьми с собой документ). DC: образы, вдохновлённые эстетикой castle core и средневековой модой.