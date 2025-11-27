Главные герои, Бен и Гас, сидят в подвале бывшего ресторана и ждут чего-то. Кто они? Что происходит? Так много вопросов. Для них все происходящее кажется обычным делом, но вдруг что-то идет не так… Спектакль «Немой официант» – детектив, где зрители шаг за шагом подступают к разгадке вместе с героями постановки. Сюжет основан на одноименной пьесе выдающегося драматурга XX века Г. Пинтера.