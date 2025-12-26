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НеЛиверпульская четвёрка

ул. Чайковского 34

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Завершение:

от 2000₽ до 3800₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Барный спектакль. Юность, драйв, рок-н-ролл! В спектакле работает всё пространство бара, ты окажешься в самой гуще событий — от школьного концерта до шведско-финской свадьбы (конечно же, не без драки). Хочешь принять участие в чемпионате по литроболу — пожалуйста! Очутиться в финской бане? Это ты по адресу! Герои спектакля по книге Микаэля Ниэми «Популярная музыка из Виттулы» — мальчишки, которые взрослеют в глухой деревне на севере Швеции в 60–70-е годы. Это история о ребятах, которые в глухой дыре организовали музыкальную группу. История простая, понятная и узнаваемая, история о том, что делает человека тем, кто он есть, про музыку, которая «нас связала», про общий культурный код и про встречу с собой-подростком, которая бывает так нужна спустя много лет. Невероятно смешной искренний барный сторителлинг о простых житейских вещах.

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