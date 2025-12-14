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(не)дейтинг клуб «все свои» & предновогодний своп

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 750₽
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Пространство для тех, кто ищет новых друзей или просто хочет восполнить потребность в живом общении. Каждый месяц выбирается новая тема, чтобы участники могли находить «своих» — людей с похожими интересами и ценностями Тебя ждёт предновогодняя атмосфера при свечах, а так же — своп. Приходи с ненужными, но хорошими вещами, которые могут стать новым сокровищем для кого-то другого. Что тебя ждёт? • Минимум 10 новых знакомств • Избавление от ненужных вещей и обретение новых • Возможность найти единомышленников темы для обсуждения: • Что важного ты узнал о себе в этом году? Как события года изменили твоё восприятие себя и своих ценностей? • Какой опыт или вещь из прошлого года ты хотел бы оставить позади? • Ты скорее тот человек, который больше отдает или тот что получает? Что для тебя является лучшим подарком? • Веришь ли ты в жизнь с чистого листа после нового года? Имеет ли для тебя он какой-то символизм? Модератор — Карина Откровеннее, автор проекта о ментальном здоровье, психолог. Стоимость участия: — 750 руб. — 600руб. (если приходишь с другом) Не забудь принести с собой вещи для обмена! Обмен безвозмездный и осуществляется на бесплатной для обеих сторон основе. Ты сможешь расхламиться перед новым годом и освободить место для чего-то нового

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