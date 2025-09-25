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Не любовь

Myth
ул. Чайковского, 61

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Выставка состоит из пяти сцен, каждая из которых представляет собой эпизод особой жизни Лины, Анастасии, Екатерины, Даши и Насти. Они художники, материализующие неизбежные процессы, главными участниками которых являются сами. Представленные сцены не связаны между собой напрямую, связь эта мимолетна и отрывочна. В них есть только одно объединяющее начало – Будущее, эхом отдающееся в Прошлом, пропитанном Любовью. Настоящее – сохраняющее Надежду как фрустрацию неопределенности. Время работы: Вт-Вс: 11:00-19:00

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