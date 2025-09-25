Выставка состоит из пяти сцен, каждая из которых представляет собой эпизод особой жизни Лины, Анастасии, Екатерины, Даши и Насти. Они художники, материализующие неизбежные процессы, главными участниками которых являются сами. Представленные сцены не связаны между собой напрямую, связь эта мимолетна и отрывочна. В них есть только одно объединяющее начало – Будущее, эхом отдающееся в Прошлом, пропитанном Любовью. Настоящее – сохраняющее Надежду как фрустрацию неопределенности. Время работы: Вт-Вс: 11:00-19:00