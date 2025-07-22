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Не говори, а то не сбудется

DiDi Gallery
Большой просп. Васильевского острова, 62

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

В новом проекте через образ церемониального торта Алёна Ковалли стремится зафиксировать момент после праздника. Гости уже стали расходиться, а кто-то так и не дошёл. Подарки распакованы и чувство эйфории сменяется тревогой — как продлить ощущение праздника? Как утешить себя на утро следующего дня? Правило, закреплённое в сознании опытным путём — оставить кусок торта. «Не говори, а то не сбудется» — фраза, вселяющая трепетную надежду и множащая страх. Возможность заглянуть внутрь себя и формулировать лишь одно заветное желание. Попытка получить всё, не делая ничего. В технике живописи художница воссоздает фотосюжеты из личного архива, на которых запечатлены неидеальные в своём товарном виде десерты и их остатки — разрезанные, надломленные. Пышные текстуры крема, таяние шоколада и обнажённый слой джема изображены в процессе превращения в свидетельство своей собственной материальной конечности.

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