Коллективный проект под кураторством Петра Белого. Пространство Фабрики Лимонной Кислоты снова меняется и впервые принимает у себя петербургских художников. Участники проекта — петербургские художники разных поколений, не связанные общим стилем. Их объединяет субкультура города и пространство бывшей Фабрики Лимонной Кислоты. Индустриальные руины становятся основой для искусства, отражающего жизнь в эпоху «бесконечно тянущегося времени» и неопределённости. Кураторская идея проекта «НАВСЕГДА» — через 11 заданных слов (эскапизм, хаос, безмолвие и др.) запечатлеть коллективные страхи и надежды современности. Выставка отсылает к традициям нонконформистов 1970-х (группа «Одиннадцать»), но говорит на языке сегодняшней тотальной пустоты и виртуальной антиутопии. Здесь апокалипсис — это не дым и всадники, а бесформенная цифровая пустота, длящаяся НАВСЕГДА. Режим работы: со вторника по воскресенье, 12:00-20:00.