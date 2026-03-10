Навсегда
Лиговский проспект 52Б, ворота 40
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от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Выставки
Про событие
Коллективный проект под кураторством Петра Белого. Пространство Фабрики Лимонной Кислоты снова меняется и впервые принимает у себя петербургских художников. Участники проекта — петербургские художники разных поколений, не связанные общим стилем. Их объединяет субкультура города и пространство бывшей Фабрики Лимонной Кислоты. Индустриальные руины становятся основой для искусства, отражающего жизнь в эпоху «бесконечно тянущегося времени» и неопределённости. Кураторская идея проекта «НАВСЕГДА» — через 11 заданных слов (эскапизм, хаос, безмолвие и др.) запечатлеть коллективные страхи и надежды современности. Выставка отсылает к традициям нонконформистов 1970-х (группа «Одиннадцать»), но говорит на языке сегодняшней тотальной пустоты и виртуальной антиутопии. Здесь апокалипсис — это не дым и всадники, а бесформенная цифровая пустота, длящаяся НАВСЕГДА. Режим работы: со вторника по воскресенье, 12:00-20:00.
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