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Натюрморт. Импровизация

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков, набережная канала Грибоедова, 103

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка Анны Замулы и Дмитрия Шнеерсона. Между такими разными на первый взгляд художниками, есть много общего. Начало пути этих незаурядных личностей было связано с книгой. Анна Замула окончила полиграфический институт, а Дмитрий Шнеерсон и вовсе начинал как филолог, специализировался на испанском барокко. Однако архаическое искусство увлекло и того и другого. Оба они считают источником своего творчества древние памятники. Замулу покорили византийские мозаики Равенны, Шнеерсона - гончарные изделия Эфиопии и Перу. Сегодня их называют смелыми экспериментаторами, которым присущи выдумка, изобретательность, особое чувство прикосновения к материалу. Анна Замула любит живописать на рубероиде или увековечивать свои натюрморты в мозаике, Дмитрий Шнеерсон посвятил себя керамике, удивляя зрителей необыкновенными вазами, кувшинами и чашами. Вместе эти художники на экспозиции составляют слаженный дуэт.

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