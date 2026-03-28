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Настойка валерьяны

Linza Loft, Кадетская линия, 5к2Д

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

«Если дома скучно» — квинтэссенция самовыражения повзрослевшей и всё такой же рокенрольно отвязной Валерьяны Голубевой. Грязный саунд с хоровым пением из зала, мемы с ягуаром — будет всё. Ну и без жарких хитов прошлого на этих концертах ты тоже не останешься. Так что готовься угорать по полной. Поддержат градус инди-чпокеры с качком на саксофоне Адидас Самба и секретные гости.

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