«Если дома скучно» — квинтэссенция самовыражения повзрослевшей и всё такой же рокенрольно отвязной Валерьяны Голубевой. Грязный саунд с хоровым пением из зала, мемы с ягуаром — будет всё. Ну и без жарких хитов прошлого на этих концертах ты тоже не останешься. Так что готовься угорать по полной. Поддержат градус инди-чпокеры с качком на саксофоне Адидас Самба и секретные гости.