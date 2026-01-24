Литературный проект «Прочитано» встраивает чтение в современный темп жизни. На этой встрече свои рассказы прочтут Александра Пушкина, Жанна Коробкина и Инна Девятьярова. Прозвучат сказочные и философские, утешающие и ироничные, загадочные, вдохновляющие, фантастические и даже артхаусные произведения. У тебя будет возможность не только послушать рассказы, написанные твоими земляками, но и задать вопросы авторам, узнать о их творческом пути в писательство и получить автографы (специально для этого организаторы подарят всем гостям фирменные закладки). Чуть подробнее о проекте: «Прочитано» — это литературный проект, который встраивает чтение в современный темп жизни. Редакция находит русскоязычных авторов, собирает базу незаурядных рассказов с подходом «чем короче текст, тем проще в него включиться» и доказывает всем-всем, что читать не скучно и не обязательно долго. Миссия проекта — сделать чтение ежедневной привычкой каждого. Для этого создана бесплатная онлайн-библиотека, в которой собрано почти 2000 рассказов (коллекция классных текстов пополняется постоянно). Об авторах: Александра Пушкина — автор фэнтези-серии «Летопись тринадцати зеркал». В жизни она — учитель, мама и порой «взрослый ребёнок». Ценит эстетику в изображениях и текстах, в том числе собственных. Любит создавать и прописывать красочные и хорошо проработанные миры, истории-перевёртыши и сложные моральные дилеммы. Жанна Коробкина — сказочница, автор терапевтических сказок и притч. Участник писательского клуба «Шторм», сказкотерапевт для взрослых. В интернете популярны истории, которые выходят под псевдонимом «Жанна Юла»: истории Жучки-Юлы — дочки Бабы-Яги, приключения Странной девочки и многие другие. Электронные и печатные книги публикует под настоящим именем. В 2024 году вышел сборник терапевтических историй «Пятнашки с Чудом» в издательстве «АСТ». Летом 2025 года книга «Серьёзные сказки несерьёзного сказкотерапевта» вошла в шорт-лист конкурса нон-фикшн от Литрес. Инна Девятьярова — главный бухгалтер и член Ассоциации авторов хоррора в одном лице. Пишет стихи и рассказы в жанре мистики, фэнтези и фантастики, а также исторические романы, повести и статьи. Автор книг: «Драконово пророчество» и «Меч и Дракон» (издательство «Северо-Запад»). В 2025 году вошла в шорт-лист конкурса «Россия 2050» от Агентства стратегических инициатив в номинации «Научно-фантастический рассказ».