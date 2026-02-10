Надволна х Маргиналия (Oberwave х Marginalia)
Арсенальная наб., д. 1
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1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Большая вечеринка на двух танцполах и коллаборация двух важных промо-групп. На основной сцене — Маргиналия (Marginalia), на террасе — Надволна (Oberwave). Музыка: Purba Saraf Блаженный Deus Deus O! черночь Truemerklo Technovvintage Morze Ahasverusss Faosbluff Dimka Batarin Afterkunst Insylique
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