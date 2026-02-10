Большая вечеринка на двух танцполах и коллаборация двух важных промо-групп. На основной сцене — Маргиналия (Marginalia), на террасе — Надволна (Oberwave). Музыка: Purba Saraf Блаженный Deus Deus O! черночь Truemerklo Technovvintage Morze Ahasverusss Faosbluff Dimka Batarin Afterkunst Insylique