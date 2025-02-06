Ироничная попытка Веры Светловой создать «неодадаистический» музейный проект, отправной точкой которого стала реальная и захватывающая история о проходческом щите «Надежда». Его специфика – возможность работать в связных грунтах с высоким содержанием глины, суглинков и ила. Залы галереи Борей стали иллюзорным пространством тоннеля или почвенным горизонтом, доходящим до материнской горной породы. Первым горизонтом является зал №1 – это текстовый театр, авторы которого переводчик и эссеист Александр Черноглазов, методист интерактивного музея Метрополитена Анастасия Дубровская и драматург Зина Николаева. Вторым горизонтом стал зал №2 – скульптурная инсталляция керамической трубы, создающая иллюзорное прошитое насквозь стены пространство, и небольшие настенные плакетки – как бы технические пробники разных глин. Зал №3 напоминает почвенный горизонт, доходящий до материнской (почвообразующей) горной породы. Зал №4 представляет собой тотальную экспозицию из листов графики (вроде фотообоев), изображающих облицовочные плиты из мрамора. Источником вдохновения для создания тотальной графической серии «Отделка» стала прекрасная живописная «каменная» стена, увиденная на переходе станции метро «Александра Невского 2». Вера Светлова – современный петербургский художник. Член группы Parazit. Режим работы: вторник, среда, четверг-суббота с 12:00 до 20:00.