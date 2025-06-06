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Над водой

Anna Nova
ул. Жуковского, 28

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Завершение:

200₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Проект Дениса Патракеева, в котором он осмысляет свою творческую практику и задается вопросами о роли искусства и художника. Это первая персональная выставка Патракеева за последние шесть лет. В залах галереи будут представлены объекты и инсталляции из природных материалов и бронзы, а также видеоарт. Название проекта отсылает к первой главе книги Бытия, описывающей сотворение мира: где Дух носился над водою, грел воду своими крыльями. И это место, над водой, — там, где был задуман человек. В пространстве выставки идеи художника находят воплощение и обретают форму. «Любая идея сначала зарождается в уме, потом проявляется в слове. Слово же имеет смысл, звучание и графическое начертание», — объясняет Денис. Так и объект искусства проходит путь от концепции до реализации в материале. Патракеев работает с камнем, деревом и металлом. Он обращается к природному материалу в первозданной форме, раскрывая его в категории сакрального, переводя на язык искусства с языка творения. «Так таинственное и священное в природе не выносится за скобки материального, а проявляется в нём», — говорит художник. Время работы: вт-вс: 12:00 — 20:00 Билеты можно купить на входе.

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