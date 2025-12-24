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Наблюдатели

Левашовский Хлебозавод
Барочная улица, 4А

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Первый за десять лет в Петербурге персональный проект двух важных фигур российского современного искусства — Татьяны Баданиной и Владимира Наседкина. Масштабная экспозиция выстроится на диалоге двух полярных художественных вселенных, соединённых темой наблюдения. Татьяна Баданина создаёт пространство современного ритуала. Её парящие под куполом светящиеся объекты, оснащённые камерами, и знаменитые «Белые одежды» из тончайшей бумаги — это воплощённый свет, обращённые к темам неба, полёта и духовного преображения. Владимир Наседкин выступает как исследователь-документалист. В живописной серии «Без берегов» он препарирует реальность, переводя сухогрузы и баржи в чистые геометрические структуры, используя пески и земли с запечатлённых локаций. Его работы — это «космический взгляд» на земную материю. Время работы: пн-пт / 10:00 – 20:00 сб-вс / 11:00 – 20:00

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