Роман Хорошевский - прекрасный человек, коренной москвич, слушает на репите песни Михаила Круга, Весы по знаку зодиака, а также участник проектов Open Mic и Money Mic в VK. Михаил Гаспарян - обладатель невероятного голоса, любящий сын, непревзойдённый стиляга, душа компании, талантливый комик, а также участник проекта «Комьюнити» в VK. Сергей Тютин - любитель кавказской кухни, хранит деньги в тенге, 28 лет, рост 194 см, вес 120 кг, холост, детей нет. А также постоянный резидент данных StandUp мероприятий. Тебя также ожидает вкуснейшая авторская кухня и бар с крафтовыми напитками по очень приятным ценам. Вход: свободный (при покупке любого напитка и блюда) Запись через ТГ