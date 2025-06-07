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На троих

InDuke, Муринская дорога, 68 к1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Роман Хорошевский - прекрасный человек, коренной москвич, слушает на репите песни Михаила Круга, Весы по знаку зодиака, а также участник проектов Open Mic и Money Mic в VK. Михаил Гаспарян - обладатель невероятного голоса, любящий сын, непревзойдённый стиляга, душа компании, талантливый комик, а также участник проекта «Комьюнити» в VK. Сергей Тютин - любитель кавказской кухни, хранит деньги в тенге, 28 лет, рост 194 см, вес 120 кг, холост, детей нет. А также постоянный резидент данных StandUp мероприятий. Тебя также ожидает вкуснейшая авторская кухня и бар с крафтовыми напитками по очень приятным ценам. Вход: свободный (при покупке любого напитка и блюда) Запись через ТГ

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