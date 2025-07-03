Выставка художественно-философского осмысления мира и своих чувств по отношению к нему, словно задавая вопрос зрителю, видит ли он то же самое, испытывал ли нечто похожее на ее ощущения? Художник проповедует возможность выбора своего пути, своего необозначенного времени между прошлым и настоящим. Это своего рода дневник, но особый… Алла Ивашинцова — российский художник и поэт. Родилась 29 июня 1939 года в Ленинграде. Пережила вместе с матерью Ленинградскую блокаду. Активно занялась творчеством в зрелом возрасте. В 2006 году с успехом прошла её первая персональная выставка коллажей в Петроградском центре современного искусства. С 2007 года параллельно с коллажами занялась живописью. «Чистота», «незапятнанность», «первозданность», «преисполненность вдохновением», «открытая в себе новая реальность», «активность и творческая энергия» — самые частые эпитеты по отношению к творчеству А. А. Ивашинцовой.