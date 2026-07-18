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На дюнах

Катакомбы Петрикирхе
Невский проспект, 22/24Б

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 14+
Спектакли

Про событие

Спектакль-притча по повести Ганса Христиана Андерсена возвращается. Что нам готовит эта жизнь? Герой повести Юрген пережил потерю близких и счастливую любовь, несправедливый суд и радости путешествий. Одна жизнь способна вместить так много. Эта история даёт нам силы двигаться дальше, несмотря на все испытания, которые таит непредсказуемый мир. И, конечно, очень важно, что «На Дюнах» играют в уникальном месте — Катакомбах Петрикирхе, ведь история начинается и заканчивается в храме, засыпанном во время бури горой песка.

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