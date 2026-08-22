ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Мягкие практики телесного присутствия

Душевно, улица Профессора Попова, 23В

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1600₽
Возраст 6+

Про событие

Мягкие практики телесного присутствия направленные на осознавание телесных процессов, как части психо-эмоционального состояния и работы ума. Тонкие настройки связей «физическое тело — эмоции — работа ума». В основе: - телесно-ориентированная психотерапия - соматический подход - танцевальная терапия Работа через внимание, расслабление, гармонизация и выравнивание общего телесного тонуса, формирование новых адаптивных паттернов взаимодействия с миром. Телесно-ориентированный психотерапевт | соматический терапевт Ахметова Оксана

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Время жить
Время жить
до

1000₽

Мама, я тебя прощаю
Популярное
Мама, я тебя прощаю
c
по

1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста