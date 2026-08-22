Мягкие практики телесного присутствия
Душевно, улица Профессора Попова, 23В
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1600₽
Возраст 6+
Про событие
Мягкие практики телесного присутствия направленные на осознавание телесных процессов, как части психо-эмоционального состояния и работы ума. Тонкие настройки связей «физическое тело — эмоции — работа ума». В основе: - телесно-ориентированная психотерапия - соматический подход - танцевальная терапия Работа через внимание, расслабление, гармонизация и выравнивание общего телесного тонуса, формирование новых адаптивных паттернов взаимодействия с миром. Телесно-ориентированный психотерапевт | соматический терапевт Ахметова Оксана
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи