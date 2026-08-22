Мягкие практики телесного присутствия направленные на осознавание телесных процессов, как части психо-эмоционального состояния и работы ума. Тонкие настройки связей «физическое тело — эмоции — работа ума». В основе: - телесно-ориентированная психотерапия - соматический подход - танцевальная терапия Работа через внимание, расслабление, гармонизация и выравнивание общего телесного тонуса, формирование новых адаптивных паттернов взаимодействия с миром. Телесно-ориентированный психотерапевт | соматический терапевт Ахметова Оксана