Ностальгический вечер под кассетные записи Виктора Цоя, которые будут звучать на раритетном Sharp. Эта возможность просто побыть в кругу единомышленников, помолчать, послушать плёночные записи, поделиться своим настроением и выпить пива. Каждому зарегистрировавшемуся гостю — бутылка пива в подарок.