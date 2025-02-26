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Музыкальный вечер «Пиво и магнитофон»

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Ностальгический вечер под кассетные записи Виктора Цоя, которые будут звучать на раритетном Sharp. Эта возможность просто побыть в кругу единомышленников, помолчать, послушать плёночные записи, поделиться своим настроением и выпить пива. Каждому зарегистрировавшемуся гостю — бутылка пива в подарок.

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