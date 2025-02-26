Музыкальный вечер «Пиво и магнитофон»
Аптекарская набережная 6
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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
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Еда
Про событие
Ностальгический вечер под кассетные записи Виктора Цоя, которые будут звучать на раритетном Sharp. Эта возможность просто побыть в кругу единомышленников, помолчать, послушать плёночные записи, поделиться своим настроением и выпить пива. Каждому зарегистрировавшемуся гостю — бутылка пива в подарок.
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