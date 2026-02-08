Музыкальный опенмайк
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 16+
Концерты
Еда
Про событие
Начинающие и профессиональные музыканты выступят для тебя с каверами или со своим творчеством. Насладись атмосферой в уютном ретро-баре с вкусными напитками. Приходи послушать и отдохнуть на уютном опенмайке. А ретро бар предоставит вкусные напитки и домашнюю атмосферу. Кроме покупки билета нужно будет приобрести напиток в баре. Количество мест слушателям ограничено.
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