Начинающие и профессиональные музыканты выступят для тебя с каверами или со своим творчеством. Насладись атмосферой в уютном ретро-баре с вкусными напитками. Приходи послушать и отдохнуть на уютном опенмайке. А ретро бар предоставит вкусные напитки и домашнюю атмосферу. Кроме покупки билета нужно будет приобрести напиток в баре. Количество мест слушателям ограничено.