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Вечеринки
Про событие
Самая музыкальная вечеринка этого лета: диджейка в самом сердце танцпола, особенные диджей-сеты от резидентов и перфомансы приглашённых музыкантов. Тебя ждёт: 2 ночи, 3 танцпола, 6 баров, музыкальное шоу в стиле Котельная (Boiler Room) и лучшие вечеринки до самого утра. Билет / бронь = вход без очереди С собой возьми паспорт / военный билет / права.
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