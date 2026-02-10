Самая музыкальная вечеринка этого лета: диджейка в самом сердце танцпола, особенные диджей-сеты от резидентов и перфомансы приглашённых музыкантов. Тебя ждёт: 2 ночи, 3 танцпола, 6 баров, музыкальное шоу в стиле Котельная (Boiler Room) и лучшие вечеринки до самого утра. Билет / бронь = вход без очереди С собой возьми паспорт / военный билет / права.