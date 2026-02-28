Музыкально-поэтический вечер на стихи Дмитрия Озерского. В формате маленького лампового концерта в уютном месте, в гармонии пространства, времени. Погружайся в эту тайну. Дмитрий Озерский — поэт, музыкант, участник легендарной группы «АукцЫон», а так же «ОРК и КО» и других. Николай Рубанов — российский авангардный саксофонист, участник групп АукцЫон, Джунгли, Союз Коммерческого Авангарда, Ру2, Сакс-Мафия. Николай Бичан — кинокомпозитор, рекорд-продюсер, звукорежиссёр, музыкант, сотрудничал с группами: Полюса, Аквариум, АукцЫон, Welcome to the Club, Pep-See, Кукрыниксы, участник ОРКиКО, создатель SoHm Project и Bichan Orchestra! Автор музыки к спектаклям: «Хармс.Doc Revival».