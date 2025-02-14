Вечер по случаю Дня всех влюблённых, где будут говорить о любви на языке музыки и поэзии. В первом отделении гостей ждёт поэтическая композиция на стихи современных авторов в исполнении артиста театра и кино Дядюка Евгения, а также Марины Солодко под живую музыку. Второе отделение пройдёт в формате открытого микрофона, где каждый желающий сможет прочесть своё любимое стихотворение и тем самым признаться в любви своей второй половинке.