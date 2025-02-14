Музыкально-поэтический вечер About Love
Циферблат, набережная реки Мойки, 90
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от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Выставки
Про событие
Вечер по случаю Дня всех влюблённых, где будут говорить о любви на языке музыки и поэзии. В первом отделении гостей ждёт поэтическая композиция на стихи современных авторов в исполнении артиста театра и кино Дядюка Евгения, а также Марины Солодко под живую музыку. Второе отделение пройдёт в формате открытого микрофона, где каждый желающий сможет прочесть своё любимое стихотворение и тем самым признаться в любви своей второй половинке.
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