«Монологи богини» — комедия, в которой каждая женщина найдет себя! Это не просто спектакль, это твой личный гид по лабиринтам непредсказуемой женской души. Невероятно смешной музыкальный фарс со вкусом женских интриг и драйвом петербургской харизмы. 8 историй, 8 ярких героинь расскажут о том, что знают только женщины: от трепета первого свидания до страсти служебного романа. Смех сквозь слезы и слезы сквозь смех. В каждой истории ты узнаешь себя! Театр «Битком» представляет самую посещаемую комедию этого сезона. Смейся, плачь и сопереживай вместе с восхитительными актрисами, чьи образы вдохновлены реальными историями. Живая музыка и вокальные импровизации сделают этот вечер поистине незабываемым! «Монологи богини» — это не просто театр, это настоящая встреча с собой! Приготовься к взрыву эмоций и мурашкам от прикосновения каждого слова. Всего один вечер и один шанс посмеяться от души и зарядиться позитивом на год вперед! «Монологи богини» — твой билет в мир, где каждая женщина богиня! Приходи. Будет, что рассказать подругам.