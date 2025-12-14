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Музыка ночи. Под звёздным небом

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4500₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты
Еда

Про событие

Для тебя на расстоянии вытянутой руки раскинется бесконечный космос, полный ярких звёзд, которые будут мерцать под живую музыку, связанную с таинственной ночью. В этот сказочный зимний вечер для тебя прозвучат шедевры мировой классики, музыка кино, а также джазовые стандарты. Все произведения в репертуаре объединяет тематика неба и звёзд. Ты услышишь знаменитые «ночные» мелодии: «Лунную» сонату Бетховена, «Лунный свет» Дебюсси, «Маленькую ночную серенаду» Моцарта, фрагменты из музыки к кинофильму «Интерстеллар». В создании уникальной атмосферы важную роль будет играть не только программа, но элемент полного погружения — подготовят проектор ночного неба, чтобы ты мог слушать живую музыку прямо под звёздами. До начала концерта и во время антракта у тебя будет время свободно прогуляться по парадным залам и гостиным XIX века, отдохнуть у фонтана в Зимнем саду, сделать фотографии в старинных интерьерах или заглянуть в бар за игристым и классическими театральными закусками. Ты также можешь заранее забронировать стол с фуршетом и игристым на время антракта. Индивидуальная бронь осуществляется по телефону.

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